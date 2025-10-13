Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Podia falar com ele [Putin]. Podia dizer: 'Vejam, se esta guerra não for resolvida, vou enviar-lhes Tomahawks'", disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, a caminho do Médio Oriente.

O presidente dos EUA revelou ainda que o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tinha pedido Tomahawks numa chamada telefónica no sábado, quando discutiam um novo fornecimento de armas para Kiev.

"Os Tomahawks são um novo passo na agressão", acrescentou Trump. "Será que eles [as forças russas] querem que os Tomahawks sejam enviados na sua direção? Eu acho que não."

Refira-se quue Trump tem considerado o potencial fornecimento de mísseis de longo alcance a Kiev através de aliados europeus desde que o seu encontro com Putin no Alasca, em Agosto, não conseguiu produzir um acordo de paz. Putin já tinha alertado contra o fornecimento de Tomahawks a Kiev, dizendo que esta seria uma grande escalada e afetaria as relações entre Washington e Moscovo. Trump disse na semana passada que "meio que tomou uma decisão" sobre o envio ou não de Tomahawks para a Ucrânia, sem adiantar mais detalhes.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.