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Trump afirmou ter visto relatos de que Pequim poderá estar a preparar o envio de sistemas de defesa aérea portáteis, conhecidos como MANPADS (mísseis antiaéreos lançados ao ombro), para o Irão. A referência surge depois de uma reportagem da CNN, que indica que a China estará a planear fornecer ao Irão novos sistemas de defesa aérea nas próximas semanas, segundo fontes ligadas a avaliações de inteligência norte-americanas.

Apesar disso, Trump disse duvidar que a China avance com esse tipo de transferência militar, sublinhando que mantém uma relação com Pequim e que acredita que isso poderá impedir a decisão. Admitiu ainda que poderá ter havido algum apoio inicial, mas insistiu que não acredita numa continuação desse tipo de fornecimento.

Mesmo assim, deixou um aviso claro, se os Estados Unidos confirmarem que a China está a fornecer armas ao Irão, avançarão com tarifas de 50%, que descreveu como extremamente elevadas e com impacto significativo.

Segundo a informação de inteligência citada pela CNN, Pequim estaria a preparar o envio de novos sistemas de defesa aérea para o Irão num horizonte de semanas, o que, a confirmar-se, representaria uma escalada sensível nas tensões entre Washington, Pequim e Teerão.

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