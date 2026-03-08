Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à cadeia televisiva norte-americana ABC, Trump declarou que o novo líder iraniano terá de obter a aprovação dos Estados Unidos. "Ele terá de obter a nossa aprovação. Se não a obtiver, não durará muito tempo", afirmou.

Mojtaba Hosseini Khamenei foi oficialmente anunciado este domingo como o novo Líder Supremo do Irão, tornando-se o terceiro a ocupar o cargo desde a fundação da República Islâmica, em 1979. Filho do falecido Ali Khamenei, Mojtaba era considerado o filho “mais influente” do ex-líder e um negociador discreto nos bastidores do poder iraniano.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.