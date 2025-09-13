Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou este sábado que acredita que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria se todos os países da NATO parassem de comprar petróleo da Rússia.
"Estou pronto para impor sanções significativas contra a Rússia, a partir do momento em que todos os países da NATO também o tenham decidido e quando todos os países da NATO tiverem parado de comprar petróleo à Rússia", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.
Trump defendeu que o compromisso da NATO em vencer a guerra "tem sido muito inferior a 100%" e que a compra de petróleo russo por alguns membros da aliança é "chocante".
A Turquia, membro da NATO, tem sido o terceiro maior comprador de petróleo russo, depois da China e da Índia, de acordo com o Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo.
Outros membros da aliança de 32 países envolvidos na compra de petróleo russo incluem a Hungria e a Eslováquia.
