Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou este sábado que acredita que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria se todos os países da NATO parassem de comprar petróleo da Rússia.

"Estou pronto para impor sanções significativas contra a Rússia, a partir do momento em que todos os países da NATO também o tenham decidido e quando todos os países da NATO tiverem parado de comprar petróleo à Rússia", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Trump defendeu que o compromisso da NATO em vencer a guerra "tem sido muito inferior a 100%" e que a compra de petróleo russo por alguns membros da aliança é "chocante".

A Turquia, membro da NATO, tem sido o terceiro maior comprador de petróleo russo, depois da China e da Índia, de acordo com o Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo.

Outros membros da aliança de 32 países envolvidos na compra de petróleo russo incluem a Hungria e a Eslováquia.