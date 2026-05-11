“Já negociei com eles quatro ou cinco vezes. Eles mudam sempre de ideias. Esta liderança tem gente muito desonesta”, declarou Trump, em declarações no Salão Oval. O presidente recorreu ainda a uma metáfora para ilustrar a complexidade das negociações, descrevendo três “níveis” de decisão, sendo que no último “ninguém quer assumir responsabilidades”.

“Perguntam ‘quem quer ser presidente?’ e ninguém levanta a mão. Já vi isto muitas vezes no mundo dos negócios”, afirmou.

Apesar de admitir a via diplomática, Trump alertou que a situação permanece extremamente frágil. Segundo o chefe de Estado norte-americano, o cessar-fogo entre Washington e Teerão encontra-se “em estado crítico”. “É como quando um médico diz que um ente querido tem apenas 1% de hipóteses de sobreviver”, comparou.

Trump revelou ainda ter rejeitado uma proposta recente apresentada pelo Irão para pôr fim ao conflito, classificando-a como “estúpida”. Reiterou que Teerão não pode, em circunstância alguma, possuir armas nucleares, sublinhando que essa é uma “linha vermelha” para os Estados Unidos. “Temos o melhor plano de todos os tempos. É muito simples: o Irão não pode ter uma arma nuclear. Estamos a prestar um serviço ao mundo”, disse.

O presidente acusou ainda o Irão de ter recuado em compromissos assumidos sobre o seu programa nuclear, afirmando que Teerão inicialmente concordou em abdicar do material nuclear, mas acabou por voltar atrás. “Eles concordam connosco e depois mudam de ideias”, concluiu.