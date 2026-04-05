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Na rede social Truth Social, Donald Trump afirmou que os EUA resgataram durante a madrugada deste domingo o responsável dos sistemas de armas do jato F-15 abatido na sexta-feira pelo Irão, o segundo tripulante da aeronave: “ele ficou ferido, mas vai ficar bem”, detalhou o Presidente norte-americano.

“O Exército dos Estados Unidos executou uma das operações de busca e resgate mais ousada da História dos EUA. O Exército enviou dezenas de aeronaves, armadas com as armas mais letais do mundo para o recuperar (…) O facto de termos sido capazes de executar estas duas operações sem um único americano morto, ou sequer ferido, prova mais uma vez que alcançámos domínio e superioridade aérea nos ceús iranianos”.

Do lado do Irão, estes afirmam que frustaram uma tentativa dos EUA de resgatar o piloto de um caça abatido, numa operação na qual, segundo Teerão, foram atingidas várias aeronaves, após o anúncio de Trump.

“As aeronaves invasoras do inimigo no sul de Isfahan, incluindo dois helicópteros Black Hawk e um avião de transporte militar C-130, foram atingidas (…) e a tentativa de resgatar o piloto falhou”, assegurou o porta-voz do Quartel General Central Khatam al-Anbiya, o coronel Ebrahim Zolfagari, noticiou a agência Tasnim, indicando que a operação foi repelida mediante uma ação conjunta da Guarda Revolucionária, do Exército, da milícia Basij e das forças de segurança, que conseguiram impedir o resgate depois da entrada de aeronaves inimigas no centro do país.

Por sua vez, a Guarda Revolucionária disse num comunicado que as aeronaves foram destruídas durante a operação e qualificou o episódio como uma “nova derrota humilhante” para os EUA.

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