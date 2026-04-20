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A delegação deverá chegar ao Paquistão dentro de algumas horas, dando continuidade ao processo diplomático iniciado na primeira ronda de contactos. A deslocação surge num momento em que Washington procura manter abertas as vias de diálogo com Teerão, num esforço que a Casa Branca tem descrito como estratégico para a estabilidade regional.

Trump acrescentou ainda que está disponível para se reunir com líderes iranianos caso as negociações avancem de forma positiva. O presidente sublinhou que não vê qualquer obstáculo pessoal a um encontro direto, afirmando que estaria disposto a participar se isso contribuísse para alcançar um entendimento entre os dois países.

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