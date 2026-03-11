Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em breve entrevista por telefone ao site de notícias Axios, Trump afirmou ainda que quando ele "quiser" que a guerra acabe, ela "vai acabar", sublinhando o controlo que considera ter sobre o desfecho do conflito na região.

As declarações surgem numa altura de elevada tensão no Médio Oriente, após ataques militares lançados pelos EUA e Israel contra o Irão em 28 de fevereiro, que provocaram retaliações iranianas contra bases norte-americanas e alvos em Israel, bem como o encerramento do estratégico estreito de Ormuz.

