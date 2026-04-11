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Numa publicação na sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que a operação está a ser conduzida “como um favor a países de todo o mundo”, referindo explicitamente a China, o Japão, a Coreia do Sul, a França, a Alemanha, entre outros.

“Estamos agora a iniciar o processo para desobstruir o Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo”, escreveu o chefe de Estado norte-americano, sublinhando a importância estratégica da via para o fornecimento global de energia.

Na mesma mensagem, Trump criticou duramente esses países, acusando-os de, “inacreditavelmente”, não terem “a coragem ou a vontade de fazer eles próprios o trabalho” para garantir a segurança da navegação naquela zona.

O Estreito de Ormuz é responsável pela passagem de uma parte significativa do petróleo e do gás comercializados a nível mundial, e o seu bloqueio tem gerado forte instabilidade nos mercados energéticos e crescente tensão geopolítica.

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