Numa publicação na sua rede social Truth Social, Trump acusou o The New York Times de deturpar a situação no terreno. "Estamos a destruir totalmente o regime terrorista do Irão, militarmente, economicamente e de todas as outras formas. No entanto, se lerem o falido New York Times, pensarão incorretamente que não estamos a ganhar", escreveu.

O presidente norte-americano afirmou ainda que as capacidades militares iranianas foram eliminadas. Segundo Trump, "a Marinha do Irão já não existe, a sua Força Aérea deixou de existir, mísseis, drones e tudo o resto estão a ser dizimados", acrescentando que os líderes do regime foram "apagados da face da Terra".

Na mesma mensagem, Trump sublinhou o poderio militar dos Estados Unidos, referindo "poder de fogo sem paralelo, munições ilimitadas e tempo de sobra", e prometeu novos desenvolvimentos ao longo do dia. As declarações utilizam uma linguagem particularmente agressiva, sem precedentes recentes em comunicações presidenciais.

Trump justificou a ofensiva afirmando que o regime iraniano "tem matado pessoas inocentes em todo o mundo há 47 anos" e associou essa narrativa ao facto de ser o 47.º presidente dos Estados Unidos. "Agora eu, como 47.º Presidente dos Estados Unidos da América, estou a matá-los. Que grande honra é fazê-lo", escreveu.

