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Numa publicação na rede social Truth Social, Trump declarou que está a trabalhar para manter o estreito "permanentemente aberto", sublinhando que a medida beneficia não apenas os EUA, mas também a economia global. “A China está muito feliz por eu estar a abrir permanentemente o Estreito de Ormuz. Estou a fazê-lo por eles também e pelo mundo”, escreveu.

O chefe de Estado norte-americano acrescentou ainda que Pequim terá concordado em não enviar armamento para o Irão, país que tem sido um dos principais focos de tensão na região do Golfo. “Esta situação nunca mais voltará a acontecer. Eles concordaram em não enviar armas ao Irão”, referiu.

Trump revelou também que espera um ambiente cordial durante a sua próxima visita oficial a Pequim, agendada para maio, onde se deverá reunir com o presidente chinês, Xi Jinping. Num tom informal, afirmou antecipar uma receção calorosa: “O presidente Xi vai dar-me um grande abraço quando eu chegar daqui a algumas semanas.”

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