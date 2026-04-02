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Na rede social Truth Social, Trump classificou Bondi como uma "Grande Patriota Americana e uma amiga leal", que durante o tempo em funções fez um "excelente trabalho a controlar a descida do crime". Segundo Trump, Bondi vai agora para um "trabalho importante no sector privado". Para substituir Bondi, Trump nomeou Todd Blanche.

A demissão de Bondi surge, segundo a CNN nos EUA, após a sua atuação no caso Jeffrey Epstein, o pedófilo condenado, que teve uma relação bastante próxima com Trump. Bondi, refere a agência AP, subverteu a cultura de independência do Departamento de Justiça norte americano relativamente à Casa Branca, supervisionando despedimentos em massa de funcionários de carreira e agindo de forma agressiva para investigar os adversários percebidos do presidente republicano, apesar de na altura da sua posse ter afirmado que não faria política com este departamento.

O sucessor Todd Blanche, de 51 anos, representou como advogado várias figuras muito próximas de Trump, como Rudy Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, e também o agora presidente no caso relacionado com os pagamentos secretos à atriz pornográfica Stormy Daniels.

Como procurador-geral adjunto, Blanche liderou o interrogatório na prisão de Ghislaine Maxwell, ex-companheira e principal cúmplice de Epstein.

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