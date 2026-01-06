Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Temos de consertar o país primeiro. Não se pode ter eleições. As pessoas nem sequer conseguiriam votar”" disse Trump numa entrevista à NBC News. Segundo o líder norte-americano, o processo político exigirá tempo, sublinhando que é necessário "tratar o país e devolvê-lo à saúde".

Trump insistiu também que os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela. "Estamos em guerra com traficantes de droga e com pessoas que despejam criminosos, toxicodependentes e doentes mentais no nosso país", afirmou.

As declarações surgem após Nicolás Maduro ter sido formalmente acusado em Nova Iorque de vários crimes, incluindo conspiração para o narcotráfico, mantendo-se inocente e afirmando continuar a ser o legítimo líder venezuelano. Apesar disso, a vice-presidente Delcy Rodríguez tomou posse esta segunda-feira como sua sucessora.

Trump afirmou que Rodríguez tem estado a cooperar com as autoridades norte-americanas, mas negou qualquer contacto prévio entre Washington e o seu círculo antes da captura de Maduro. O Presidente dos EUA disse ainda que será tomada em breve uma decisão sobre a manutenção ou levantamento das sanções que recaem sobre a nova líder venezuelana.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova intervenção militar caso Delcy Rodríguez deixe de cooperar, Trump afirmou que os Estados Unidos estão preparados para agir novamente, embora considere improvável que isso venha a ser necessário.

