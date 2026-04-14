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Numa primeira entrevista telefónica ao New York Post, Trump indicou que as conversações estavam “a acontecer, mas um pouco devagar”, sugerindo que uma segunda ronda de negociações diretas para pôr fim à guerra de sete semanas entre os Estados Unidos e o Irão poderia ter lugar na Europa.

Cerca de meia hora depois, o presidente voltou a contatar para atualizar a informação, apontando agora Islamabad como local mais provável para a continuação das conversações.

“Deveria ficar aí, porque algo pode acontecer nos próximos dois dias, e estamos mais inclinados a ir para lá”, disse Trump, referindo-se à capital paquistanesa.

O presidente norte-americano justificou a escolha com o papel do chefe militar paquistanês, o marechal de campo Asim Munir, com quem afirmou ter desenvolvido uma relação de proximidade no último ano.

Segundo Trump, Asim Munir teve um papel determinante na resolução do conflito entre o Paquistão e a Índia, que terminou após quatro dias com um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos.

" Munir é fantástico e, por isso, é mais provável que voltemos lá”, afirmou. “Porque haveríamos de ir para um país que não tem nada a ver com isto?”

Trump acrescentou ainda que não participará pessoalmente numa eventual segunda ronda de negociações e não especificou quem representará Washington nas conversações.

O presidente norte-americano mostrou também desagrado com notícias de que os Estados Unidos terão pedido ao Irão para suspender o seu programa de enriquecimento de urânio durante pelo menos duas décadas nas conversações do fim de semana passado, que terminaram sem acordo.

"Tenho vindo a dizer que eles não podem ter armas nucleares", afirma, "por isso não concordo com os 20 anos."

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