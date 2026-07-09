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Donald Trump afirmou que os Estados Unidos poderão conceder à Ucrânia uma licença para fabricar localmente os intercetores dos sistemas de defesa antiaérea Patriot, uma possibilidade que, a concretizar-se, representaria uma importante vitória diplomática para Kiev, diz o The Guardian. No entanto, há incertezas em torno da concretização da medida e do tempo necessário para colocar essa produção em funcionamento.

As declarações foram feitas durante a cimeira da NATO, realizada em Ancara, na Turquia, onde Trump esteve reunido com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Segundo o chefe de Estado norte-americano, os Estados Unidos poderão conceder à Ucrânia o direito de fabricar os mísseis Patriot e fornecer o conhecimento técnico necessário para esse processo, apesar de reconhecer que se trata de uma tecnologia altamente complexa.

Trump admitiu, contudo, que ainda não discutiu esta possibilidade com as empresas norte-americanas Lockheed Martin e RTX Corporation (antiga Raytheon), responsáveis pela produção do sistema Patriot, o que deixa em aberto a forma como a eventual licença poderá ser implementada.

Apesar da abertura à produção local, o presidente norte-americano afastou a possibilidade de reforçar rapidamente o fornecimento de intercetores a partir das reservas dos Estados Unidos. Segundo explicou, o país dispõe de sistemas Patriot, mas em quantidade limitada, sendo necessário preservar parte desse arsenal para as suas próprias necessidades.

A escassez destes mísseis é atualmente um problema global. De acordo com o jornal britânico, as reservas foram significativamente reduzidas devido ao apoio militar prestado à Ucrânia e também ao consumo de munições pelos Estados do Golfo envolvidos na guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

Além da limitada disponibilidade, os interceptores Patriot continuam a ser equipamentos particularmente dispendiosos. Cada unidade tem um custo aproximado de três milhões de dólares e, até há pouco tempo, os Estados Unidos produziam apenas cerca de 60 por mês, número que aumentou recentemente.

Zelenskyy tem vindo a solicitar há vários anos mais sistemas Patriot para proteger o espaço aéreo ucraniano e, mais recentemente, pediu igualmente autorização para que o país possa fabricar os seus próprios intercetores. Ainda assim, mesmo com o reforço da produção norte-americana, estima-se que os Estados Unidos apenas consigam reconstituir integralmente as suas próprias reservas em 2028.

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