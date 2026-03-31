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A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal, que cita fontes ligadas ao Governo norte-americano. Segundo o jornal, Trump e a sua equipa concluíram que uma operação para desbloquear totalmente o estreito poderia prolongar o conflito para além do período de quatro a seis semanas inicialmente previsto pela Casa Branca.

Fontes governamentais referem que o objetivo imediato do presidente passa por reduzir o poder militar do Irão, atacando a sua marinha e parte do arsenal de mísseis, e ao mesmo tempo diminuir o nível de hostilidades na região, adiando para uma fase posterior qualquer intervenção destinada a reabrir totalmente o estreito.

O estreito de Ormuz é uma via estratégica por onde circula grande parte do petróleo mundial, mas Trump considera que a sua abertura total não precisa de ser uma condição prévia para o fim do conflito.

A posição do presidente surge depois de ter intensificado as ameaças contra Teerão, incluindo ataques a infraestruturas energéticas, mas segundo o Wall Street Journal, há agora uma orientação para encerrar o conflito rapidamente, evitando uma escalada militar prolongada no Médio Oriente.

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