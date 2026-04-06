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“Não é suficiente, mas é um passo muito significativo”, afirmou Trump aos jornalistas, à margem de uma cerimónia de Páscoa na Casa Branca, em Washington.

Horas antes, a presidência norte-americana tinha confirmado a existência de contactos diplomáticos envolvendo uma proposta de trégua temporária, apresentada por países mediadores, mas frisou que o chefe de Estado norte-americano não deu ainda qualquer aval formal à iniciativa.

“Trata-se apenas de uma ideia entre várias. O Presidente não a endossou e a operação militar prossegue”, declarou um alto responsável da administração, numa referência à ofensiva designada “Operação Fúria Épica”.

Segundo o portal Axios, a proposta foi avançada por mediadores do Paquistão, Egito e Turquia e prevê uma pausa de 45 dias nas hostilidades, com o objetivo de criar espaço para negociações diplomáticas entre Washington e Irão.

O plano inclui uma fase inicial de cessar-fogo temporário, suscetível de prolongamento, seguida de negociações destinadas a alcançar um acordo de paz mais duradouro. Apesar de reconhecer a importância da iniciativa, Trump não assumiu qualquer compromisso quanto à sua aplicação imediata, mantendo em aberto a continuidade das operações militares.