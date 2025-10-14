Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A revista mostra o presidente dos Estados Unidos numa imagem captada de baixo para cima e olhando de ladoa.

Através das redes sociais, Donald Trump disse que o artigo até é "relativamente bom", mas criticou a foto. "Apagaram-me o cabelo e puseram alguma coisa a flutuar no alto da minha cabeça que parecia uma coroa, mas extremamente pequena. Muito estranho!", escreveu na sua rede social.

O líder republicano disse ainda que nunca gostou de ser fotografado "de baixo para cima" e realçou que a imagem publicada na capa da Time "é muito má" afirmando que talvez tenha sido intencional. "O que estão a fazer e porquê?", afirmou.

