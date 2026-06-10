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Na mesma publicação, Trump escreveu que o “bully do Médio Oriente está MORTO”, numa referência direta ao regime iraniano, no contexto da escalada de tensão militar na região.

O líder norte-americano afirmou ainda que as forças armadas iranianas estão “em completo caos”, alegando que “grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, já nem sequer existem”, e que terão sido “completamente derrotadas”. Trump acusou Teerão de “apenas falar e não agir”.

As declarações surgem após uma nova vaga de confrontos entre os Estados Unidos e o Irão, com ataques e retaliações em vários pontos do Médio Oriente.

Segundo a versão norte-americana, a escalada terá começado com o abate de um helicóptero Apache dos EUA, atribuído a forças iranianas. Em resposta, Washington lançou operações contra alvos no sul do Irão.

Teerão retaliou posteriormente com ataques contra instalações norte-americanas no Bahrein, onde está sediada a Quinta Frota dos EUA, e na Jordânia, elevando significativamente o nível de tensão regional. O Kuwait também reportou atividade de defesa aérea no seu território.

A troca de ataques ocorre apesar de recentes declarações de Trump, que indicavam a possibilidade de um acordo com o Irão “em dois ou três dias”, um cenário agora ofuscado pela escalada militar.

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