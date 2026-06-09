Trump afirmou ter sido informado de que forças iranianas “derrubaram um dos nossos helicópteros Apache, altamente sofisticados”, na noite anterior, enquanto a aeronave operava na região estratégica do Golfo Pérsico.

Segundo o presidente norte-americano, os pilotos não sofreram ferimentos no incidente, apesar da destruição do aparelho. Ainda assim, Trump sublinhou que o ataque não ficará sem resposta, reforçando a necessidade de reação por parte dos Estados Unidos.

“Os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a esse ataque”, declarou.