O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta terça-feira o Irão de ter abatido um helicóptero militar norte-americano durante uma missão de patrulha no estreito de Ormuz, defendendo que Washington “deve responder” ao incidente.
Trump afirmou ter sido informado de que forças iranianas “derrubaram um dos nossos helicópteros Apache, altamente sofisticados”, na noite anterior, enquanto a aeronave operava na região estratégica do Golfo Pérsico.
Segundo o presidente norte-americano, os pilotos não sofreram ferimentos no incidente, apesar da destruição do aparelho. Ainda assim, Trump sublinhou que o ataque não ficará sem resposta, reforçando a necessidade de reação por parte dos Estados Unidos.
“Os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a esse ataque”, declarou.
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