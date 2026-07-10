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Numa publicação na rede social Truth Social, Trump escreveu que a República Islâmica do Irão pediu para dar continuidade às negociações e que Washington concordou, acrescentando, porém, que os Estados Unidos deixaram claro que o cessar-fogo "acabou".

As declarações surgem após vários dias de intensificação das hostilidades entre os dois países, com ataques recíprocos no Médio Oriente, os mais significativos desde a assinatura, em junho, de um memorando de entendimento que formalizou o cessar-fogo alcançado em abril.

Na quarta-feira, Trump já tinha endurecido o discurso em relação aos dirigentes iranianos, classificando-os como "escumalha", "violentos", "mentirosos" e "loucos", embora tenha admitido que a equipa norte-americana poderia manter as negociações diplomáticas.

Na noite de quarta para quinta-feira, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra o Irão, atingindo cerca de 90 instalações militares, segundo as Forças Armadas norte-americanas.

Teerão acusou Washington de ter visado também infraestruturas civis, alegando que os bombardeamentos atingiram pontes e a linha ferroviária entre Teerão e Mashhad, com o objetivo de dificultar a deslocação de pessoas para as cerimónias fúnebres do antigo líder supremo Ali Khamenei, que terminaram na quinta-feira em Mashhad.

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