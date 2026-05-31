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O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa israelita, Israel Katz, que revelou que combatentes das Forças de Defesa de Israel (IDF), liderados pela Brigada Golani, regressaram ao topo da fortaleza e hastearam as bandeiras de Israel e da unidade militar.

Segundo Katz, a operação ocorreu 44 anos após a histórica batalha de Beaufort, travada durante a primeira guerra do Líbano, e coincidiu com o dia de evocação dos soldados israelitas mortos nesse conflito. O governante afirmou ainda que, por ordem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, as forças israelitas expandiram a manobra militar no Líbano, atravessaram o rio Litani e capturaram a cordilheira de Beaufort.

“O levantamento do sigilo desta operação só ocorre agora para impedir que a informação chegasse ao inimigo”, explicou Katz, sublinhando que Beaufort é um dos pontos mais relevantes para a defesa das comunidades da Galileia e para a segurança das forças israelitas no terreno.

O ministro da Defesa deixou ainda uma mensagem direta aos adversários de Israel, afirmando que quem ameaçar os cidadãos israelitas “perderá os seus ativos estratégicos um após o outro”. Garantiu também que o exército está determinado em “esmagar o poder do Hezbollah” e em assegurar a segurança das populações do norte de Israel. Um soldado israelita morreu durante a operação, segundo fontes oficiais.

Mais tarde, Netanyahu classificou a tomada de Beaufort como “um marco dramático e uma mudança drástica” na ofensiva israelita. Numa mensagem divulgada na rede social X, afirmou que Israel “rompeu a barreira do medo” e está a assumir a iniciativa militar em várias frentes, incluindo a Síria, Gaza e o Líbano.

“Há 44 anos, este lugar simbolizava uma batalha heróica, mas também uma profunda divisão interna. Hoje, regressámos unidos, determinados e mais fortes do que nunca”, declarou o primeiro-ministro, garantindo que a segurança dos residentes do norte de Israel será restabelecida.

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