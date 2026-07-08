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Segundo a RTP, a motorista do autocarro desgovernado que na terça-feira fez duas mortes no Cacém admitiu ter-se atrapalhado com os pedais e utilizado o acelerador, quando devia ter travado.

A declaração terá sido feita no depoimento prestado à polícia, pouco depois do acidente no terminal rodoviário.

Depois dos rumores que surgiram sobre várias queixas à manutenção dos autocarros, surgiu o esclarecimento da Viação Alvorada. A empresa que opera estes autocarros da Carris emitiu um comunicado sobre o assunto. Na declaração avançou com um inquérito rigoroso para apurar o que esteve na origem do acidente e que vai colaborar com as autoridades na investigação.

Assegura o rigor da manutenção, inspeções e reparações aos carros e acrescenta que os motoristas têm a formação adequada e são sujeitos a exames de saúde periódicos.