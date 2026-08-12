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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve três pessoas por suspeitas de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram em Algueirão – Mem Martins e São Domingos de Rana. Segundo a PJ, os dois homens e a mulher dedicavam-se à preparação e venda de produto estupefaciente em diferentes zonas da Área Metropolitana de Lisboa.

A investigação teve início em 2025 e, ao longo de diferentes fases, foram realizadas quatro buscas domiciliárias e duas não domiciliárias.

As diligências permitiram apreender vários tipos de estupefacientes. Entre o material apreendido encontram-se 3,400 quilos de cocaína, dois quilos de haxixe e 400 comprimidos de ecstasy.

Além da droga, as autoridades apreenderam ainda uma viatura, 30.500 euros em numerário, balanças de precisão e outros objetos habitualmente utilizados na venda de estupefacientes.

Os três detidos têm idades compreendidas entre os 22 e os 32 anos e foram presentes a primeiro interrogatório judicial.

Na sequência do interrogatório, dois dos detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, enquanto o terceiro ficou obrigado a apresentações bissemanais.

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