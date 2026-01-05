Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um tribunal de Paris considerou culpadas dez pessoas pelo assédio online dirigido a Brigitte Macron, primeira-dama de França, na sequência da publicação e partilha de comentários maliciosos nas redes sociais que afirmavam, de forma falsa, que ela teria nascido homem.

A decisão judicial foi proferida esta segunda-feira e abrange oito homens e duas mulheres, com idades entre os 41 e os 60 anos, diz o The Guardian.

Entre os condenados encontram-se um professor de educação física, o proprietário de uma galeria de arte e um publicitário. As penas aplicadas variam entre a obrigação de frequentar um curso de sensibilização para o assédio online e uma pena de prisão suspensa de oito meses. Um dos arguidos, um promotor imobiliário que não esteve presente nas audiências do julgamento, foi condenado a seis meses de prisão. Alguns dos condenados ficaram ainda temporariamente impedidos de aceder às plataformas de redes sociais onde tinham publicado ou republicado os conteúdos em causa.

O tribunal deu como provado que todos os arguidos produziram ou difundiram comentários maliciosos sobre o género e a sexualidade de Brigitte Macron, alegando que teria nascido homem. Em alguns casos, essas afirmações eram acompanhadas de comparações entre a diferença de idades entre a primeira-dama e o presidente francês, Emmanuel Macron, e acusações de pedofilia.

Este julgamento representa mais um capítulo numa longa batalha judicial travada pelo casal Macron, tanto em França como nos Estados Unidos, contra a teoria falsa segundo a qual Brigitte Macron seria um homem chamado Jean-Michel Trogneux. Segundo os processos apresentados, essa alegação é totalmente infundada: Jean-Michel Trogneux é, na realidade, o irmão mais velho de Brigitte Macron, com 80 anos, residente em Amiens, cidade do norte de França onde ambos cresceram numa família conhecida pelo seu negócio de chocolates.

Nos Estados Unidos, os Macron intentaram igualmente uma ação judicial por difamação contra a podcaster conservadora Candace Owens, acusada de amplificar e repetir publicamente a mesma alegação falsa. A queixa apresentada naquele país sublinha que a acusação não tem qualquer base factual.

Durante o julgamento, Tiphaine Auzière, filha de Brigitte Macron e advogada, declarou que as falsas alegações afectaram gravemente a qualidade de vida da mãe, levando-a a preocupar-se diariamente com a forma como se vestia e como se apresentava em público. Segundo Auzière, os ataques provocaram uma deterioração do estado de saúde e do bem-estar da primeira-dama, com impacto directo na família, incluindo nos netos, que são confrontados com comentários ofensivos.

Na véspera da leitura do veredicto, Brigitte Macron afirmou, em declarações à estação TF1, que continuará a lutar contra este tipo de assédio. Criticou quem “brinca com a sua árvore genealógica” e salientou a existência de provas claras da sua identidade, referindo o registo de nascimento como um documento fundamental. A primeira-dama acrescentou ainda que pretende ser um exemplo para os jovens na luta contra o bullying, sublinhando a importância de dar o exemplo para combater este fenómeno.

___

