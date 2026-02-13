Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a notificação do acórdão, recebida pelo PAN esta sexta-feira, o TC reforça que os militantes devem esgotar os mecanismos internos do partido — neste caso, o Conselho de Jurisdição Nacional — para apresentar as suas reclamações, em vez de recorrerem a instâncias externas ou ao próprio Tribunal Constitucional.

A direção liderada por Inês de Sousa Real foi reeleita no X Congresso, realizado a 20 de dezembro de 2025, com 95,3% dos votos, tendo conquistado todos os órgãos nacionais do partido. Segundo a informação divulgada, o resultado promoveu a estabilidade e união internas.

Com esta decisão do Tribunal Constitucional, a direção passa a contar também com o reconhecimento do regular funcionamento do partido, além da legitimação interna e democrática resultante da eleição.

