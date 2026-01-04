Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Correio da Manhã, os juízes mantiveram também a obrigação de pagamento de 500 euros de indemnização à vítima e 510 euros em custas judiciais.

A defesa tentou ver aplicada ao caso a possibilidade de perdão associada às medidas excecionais decretadas aquando da visita do Papa Francisco a Portugal, mas a Relação considerou que esse pedido deveria ter sido apresentado ao tribunal de primeira instância, em Loures, que havia proferido a condenação inicial.

Os factos remontam a uma noite em que a vítima foi expulsa da discoteca após desacatos no interior do estabelecimento. Já no exterior, foi agarrada por Hélio Filipe e outro segurança, tendo sido agredida com socos e pontapés. O arguido acabou por ser ilibado do crime de agressão, mas foi condenado pelo roubo da nota de dez euros, praticado durante o incidente.

Na altura, Rita Matias, então namorada e hoje esposa de Hélio Filipe, saiu publicamente em sua defesa, afirmando:

“Este é um país onde quem rouba garrafas, quem prevarica, quem causa o caos na noite é sempre o coitadinho e quem tenta repor a ordem é o mau da fita”.