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Nuno Homem de Sá estava acusado dos crimes de violência doméstica, violação de domicílio e perturbação da vida privada contra a ex-namorada, Frederica Lima, mas acabou condenado apenas pelo crime de violência doméstica.

A sentença foi lida esta tarde no Tribunal de Torres Vedras. Durante a leitura da decisão, a juíza referiu que existem "muitos factos provados e alguns não provados", de acordo com a CNN Portugal.

Além da pena de prisão suspensa, o tribunal determinou a proibição de contacto com a vítima, quer de forma direta quer indireta, incluindo através das redes sociais ou por intermédio de terceiros. O ator terá ainda de manter a pulseira eletrónica durante mais seis meses e pagar uma indemnização de 3.000 euros à vítima.

A sentença prevê também a frequência de ações de prevenção da violência doméstica, no âmbito de um programa da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

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