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A operação, denominada “Águas Turvas”, foi conduzida pela Diretoria do Norte e envolveu o cumprimento de cerca de 30 mandados de busca em vários locais, incluindo instalações da empresa municipal e residências de suspeitos.

Em causa estará um alegado esquema de criminalidade económico-financeira que terá movimentado cerca de oito milhões de euros, envolvendo a colaboração entre empresários do setor privado e responsáveis com funções de decisão na contratação pública da Águas de Gaia.

A investigação, que decorre há cerca de 17 meses, aponta para práticas de corrupção ativa e passiva, abuso de poder e branqueamento de capitais, num sistema alegadamente estruturado para influenciar procedimentos de adjudicação e execução de contratos públicos.

Entre os detidos estarão “altos quadros” da empresa municipal e empresários ligados aos processos sob investigação.

A operação decorre na sequência de diligências que já tinham sido conhecidas na manhã desta terça-feira, quando a PJ realizou buscas na mesma entidade e noutros locais, sinalizando desde logo a dimensão alargada do inquérito.

Os detidos deverão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de eventuais medidas de coação.