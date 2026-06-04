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As vítimas são um homem de 47 anos, um jovem de 17 anos e um bebé de quatro meses, segundo informações divulgadas pelo jornal Aragón Noticias. Os três viajavam na carrinha envolvida no acidente.

De acordo com a Guardia Civil, o acidente ocorreu pelas 15h00 locais, quando a carrinha colidiu com um veículo pesado de mercadorias. As circunstâncias que estiveram na origem do embate estão ainda a ser investigadas pelas autoridades espanholas.

Os três ocupantes da carrinha morreram no local. O condutor do camião saiu ileso do acidente.

O sinistro ocorreu num dia particularmente trágico para a sinistralidade rodoviária na região de Aragão. Também na terça-feira, um outro acidente, que envolveu uma carrinha e um camião, na localidade de Ilche, na província de Huesca, provocou a morte de três pessoas.