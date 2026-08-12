Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado enviado ao 24notícias, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou que foram resgatados dois portugueses, um homem e uma mulher, que estão a receber acompanhamento médico.

Segundo fontes oficiais croatas, citadas pela RTP, o primeiro resgate aconteceu às 10h40 (hora portuguesa), tendo-se conseguido salvar uma mulher na baía de Butinj, a cerca de 20 quilómetros de onde os jovens entraram no mar. A portuguesa tinha sido avistada a partir de um avião que participava na operação de busca. Já o homem foi encontrado a cerca de dois quilómetros do local do primeiro resgate.

O MNE confirmou inicialmente que tinha sido encontrada uma pessoa sem vida, mas acabou por retirar essa informação da rede social X. Contactado pelo 24notícias, o ministério tutelado por Paulo Rangel informou que as autoridades croatas encontraram um corpo que poderá ser de um dos portugueses desaparecidos, mas que ainda não foi possível confirmar a identidade da vítima.

Os quatro amigos portugueses usaram um pequeno bote insuflável para irem a Senj, a partir de um local onde estavam a acampar.

O Ministério da Defesa da Croácia anunciou no X que a Guarda Costeira mobilizou uma aeronave Pilatus PC-9 para a busca na área marítima do Canal de Velebit, onde desapareceram quatro cidadãos portugueses.

O Governo português está a acompanhar o caso "com apreensão e em estreita articulação com as autoridades croatas".

O alerta foi dado às 04h41 e, de acordo com a imprensa local, os portugueses encontravam-se numa pequena embarcação insuflável, com cerca de um metro e meio de comprimento, quando o barco foi atingido pela tempestade.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.