As detenções foram efetuadas pelo Posto Territorial de Campo Maior, na sequência de uma denúncia que dava conta de um furto de azeitona. No local, os militares da Guarda surpreenderam os suspeitos em flagrante delito, enquanto procediam à colheita do fruto sem autorização do proprietário do olival.

Durante a operação, a GNR apreendeu cerca de 70 quilos de azeitona, um veículo, um aparelho de recolha de azeitona, conhecido como “ouriço”, e dois recipientes de plástico. A azeitona recuperada foi posteriormente entregue ao seu legítimo proprietário.

Os três detidos foram constituídos arguidos e os factos já foram comunicados ao Tribunal Judicial de Elvas.

Em comunicado, a GNR recorda que a colheita ou apanha de azeitona, mesmo quando esta se encontra caída no chão, sem o consentimento do proprietário, pode configurar um crime contra o património.

Esta ação insere-se no âmbito da operação “Campo Seguro 2025/2026”, através da qual a GNR desenvolve ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização junto de propriedades e explorações agrícolas, com o objetivo de prevenir e combater crimes de furto no meio rural.

