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O acidente ocorreu na zona de Tholos e provocou um incêndio, segundo os bombeiros, citados pela Associated Press.

Os corpos das três vítimas foram recuperados no local.

As identidades das pessoas que seguiam a bordo e as causas da queda do helicóptero ainda não foram esclarecidas.