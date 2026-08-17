Um helicóptero privado caiu esta segunda-feira na ilha grega de Sifnos, provocando a morte de três pessoas, informaram as autoridades gregas.
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O acidente ocorreu na zona de Tholos e provocou um incêndio, segundo os bombeiros, citados pela Associated Press.
Os corpos das três vítimas foram recuperados no local.
As identidades das pessoas que seguiam a bordo e as causas da queda do helicóptero ainda não foram esclarecidas.
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