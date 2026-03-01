Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Três militares dos Estados Unidos morreram este domingo no âmbito da operação militar em curso no Médio Oriente, anunciou o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM). Segundo o comando norte-americano, cita a CNN, outros cinco militares ficaram “gravemente feridos”, enquanto vários sofreram ferimentos ligeiros provocados por estilhaços e concussões, encontrando-se já em processo de regresso ao serviço.

“As principais operações de combate continuam e o nosso esforço de resposta está em curso”, referiu o CENTCOM numa mensagem divulgada na rede social X, acrescentando que, “por respeito às famílias”, serão retidas mais informações, incluindo a identidade das vítimas, até que os familiares diretos sejam oficialmente notificados.

Além dos alvos em terra, os Guardas Revolucionários do Irão dizem ter disparado mísseis balísticos contra o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln, no Golfo, declarando que a região “se tornará cada vez mais o cemitério dos agressores”. Também na rede social, o Comando norte-americano negou.

Antes do início da operação, o presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha admitido publicamente a possibilidade de baixas entre as forças dos EUA, alertando que a intervenção poderia implicar riscos elevados para os militares destacados no terreno.

