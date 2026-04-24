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Segundo a GNR, a ação teve origem numa denúncia que dava conta de uma tentativa de roubo junto à estação ferroviária de Alhos Vedros. Na sequência do alerta, os militares realizaram diligências policiais imediatas para apurar os factos e localizar os suspeitos.

Segundo a mesma fonte, a vítima, também menor, foi abordada por três indivíduos que tentaram subtrair a trotinete em que se fazia transportar, recorrendo a uma atitude intimidatória e ameaçadora.

No decurso das diligências, os suspeitos foram localizados e intercetados, tendo sido posteriormente entregues aos respetivos progenitores, por se tratar de menores de idade.

Durante a intervenção, foi ainda apreendido diverso material, nomeadamente uma faca de cozinha e uma arma de brinquedo.

Os factos foram comunicados ao Tribunal de Família e Menores do Barreiro.

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