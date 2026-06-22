Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o JN, que cita a AFP, o incidente aconteceu pelas 09h00 locais (02h00 em Portugal), na Escola Secundária Nacional de San Jose, em Tacloban, na província de Leyte.

Há um vídeo a ser divulgado pelos meios de comunicação locais que mostra jovens em pânico enquanto se escondem dentro de uma sala de aula.

"Estamos a ouvir que o bullying foi a motivação das suas ações, mas ainda precisamos de os interrogar", disse Evalyn Diaz, tenente da polícia. "Ainda estamos a apreender as armas, a verificar onde as conseguiram e como conseguiram levá-las para dentro da escola. Precisamos também de estabelecer a sequência dos acontecimentos", acrescentou, informando que os suspeitos, ainda menores, estão na esquadra para serem interrogados na presença dos pais.

Não há atualizações sobre o estado de saúde das vítimas, sabe-se apenas que foram transportadas para hospitais próximos e que estão a receber tratamento médico.

A Escola Secundária Nacional de San José tem mais de 1500 estudantes.

A posse legal de armas de fogo é proibida nas Filipinas, mas existe um grande mercado negro de armas. Apesar de os tiroteios em escolas serem raros no país, a violência armada é constante. Em 2022, três pessoas morreram num tiroteio antes de uma cerimónia de graduação na Universidade Ateneo de Manila, na capital filipina. Uma das vítimas era um antigo presidente de câmara e ficou provado que as motivações do ataque foram pessoais.