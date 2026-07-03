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Pouco antes das 09h00, o incêndio de Vouzela mobilizava 908 bombeiros, apoiados por 280 viaturas e oito meios aéreos.

Ao início da manhã, este incêndio apresentava cinco frentes ativas e já se tinha propagado aos concelhos de Oliveira de Frades e Águeda.

O incêndio provocou oito feridos, entre os quais sete operacionais, três dos quais transportados para unidades hospitalares com ferimentos ligeiros. As chamas destruíram um veículo dos bombeiros, alguns anexos agrícolas, causaram danos em habitações e obrigaram ao corte da Linha do Vouga entre Mourisca do Vouga e Águeda.

Em Cinfães, estão 85 bombeiros, com 26 viaturas. Já em Barcelos combatem as chamas 114 bombeiros, apoiados por 36 viaturas.

Quase todo o território de Portugal continental enfrenta hoje perigo máximo ou muito elevado de incêndio, com exceção de meia dúzia de municípios do litoral, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O perigo máximo abrange praticamente todo o interior Norte e Centro, bem como dezenas de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

Já o nível muito elevado estende-se a quase todo o Alentejo e a mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Setúbal, Leiria, Santarém, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O IPMA colocou ainda oito concelhos dos distritos de Faro, Setúbal e Aveiro sob perigo elevado de incêndio, um dia depois de o Governo ter declarado a situação de alerta devido às altas temperaturas previstas até segunda-feira e de ter emitido despachos de exceção que proíbem a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou, na quarta-feira, o estado de prontidão especial para o nível III (intermédio/alto), perante o previsível "agravamento muito significativo" do perigo de incêndios rurais.

O dispositivo de combate a incêndios rurais foi igualmente reforçado para a sua capacidade máxima, numa altura em que a área ardida e o número de incêndios duplicaram face ao mesmo período de 2025.

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