A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nas cidades do Porto e de Matosinhos, três homens fortemente indiciados pela prática dos crimes de extorsão agravada, usura agravada e associação criminosa. Segundo comunicado da PJ, o grupo terá obtido lucros ilícitos de centenas de milhares de euros através de um esquema de empréstimos ilegais a pessoas em dificuldades financeiras.

De acordo com a investigação conduzida pela Diretoria do Norte, os suspeitos abordavam vítimas em situação económica vulnerável, oferecendo-lhes empréstimos particulares com juros na ordem dos 10%.

As vítimas, ao aceitarem as condições impostas, comprometiam-se a pagar mensalmente as prestações acordadas. No entanto, mesmo após liquidarem integralmente os montantes devidos, eram pressionadas a continuar a pagar sob novas ameaças.

“Não obstante o escrupuloso cumprimento desses pagamentos mensais e a liquidação integral dos valores previamente acordados, as vítimas eram posteriormente surpreendidas pela exigência dos suspeitos para que continuassem com aqueles pagamentos”, refere a PJ.

Segundo o comunicado, as vítimas que discordavam das exigências eram ameaçadas fisicamente e forçadas a assinar confissões de dívida a favor dos suspeitos, “receando a concretização dessas ameaças”.

O grupo atuava há pelo menos quatro anos, e o número total de vítimas ainda está por apurar, já que “muitas delas, eventualmente por receio, não terão denunciado os crimes de que foram alvo”.

Durante as diligências, a PJ conseguiu localizar e deter a cúpula da organização, apreendendo também provas relevantes que reforçam os indícios dos crimes.

No decurso da operação foi ainda detido em flagrante delito outro indivíduo pela posse de arma proibida.

Os três suspeitos principais, com idades entre os 29 e os 59 anos, possuem antecedentes criminais por crimes contra a liberdade pessoal e por detenção de arma proibida. Serão agora presentes à autoridade judiciária para o primeiro interrogatório judicial e para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

