De acordo com a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, as detenções ocorreram em flagrante delito, durante uma operação desenvolvida na quarta-feira, que permitiu apreender produto estupefaciente (haxixe), uma espingarda caçadeira tipo shot-gun, duas pistolas de calibre 9mm, 100 munições e 30 cartuchos de calibre 12.

Na mesma ação, as autoridades apreenderam ainda aparelhos de comunicação, dinheiro e uma viatura que, segundo a PJ, eram utilizados pelo grupo “na atividade criminosa”.

Os três suspeitos, com idades entre 34 e 46 anos, são dois estrangeiros e um português. Todos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Faro para aplicação das medidas de coação, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.

A PJ adiantou ainda que a investigação vai prosseguir, com o objetivo de “compreender a extensão do fenómeno criminoso identificado”.

