Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi efetuada pelo Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, por intermédio do Posto Territorial de Rio Maior, na sequência de uma denúncia que dava conta de um furto no interior de uma empresa.

Os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo intercetado a viatura e os suspeitos, que já se encontravam em fuga. No decurso das diligências policiais, foram detidos e recuperado diverso material, nomeadamente 400 metros de fio de cobre, um berbequim, uma aparafusadora, uma mala de ferramentas, oito extensões elétricas, um projetor de luz e diversas válvulas de cobre.

O material apreendido foi restituído ao legítimo proprietário.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.