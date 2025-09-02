Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Territorial de Lisboa, a denúncia do furto levou os militares a desenvolver diligências policiais que permitiram localizar o veículo numa oficina do concelho de Torres Vedras, já em fase de desmantelamento.

Na sequência da operação, o motociclo foi recuperado e os suspeitos formalmente constituídos arguidos.

O caso foi remetido ao Tribunal Judicial do Barreiro e contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Torres Vedras.