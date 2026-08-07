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Três pessoas ficaram gravemente feridas esta sexta-feira, 7 de agosto, na sequência da inalação de vapores tóxicos libertados por uma reação química ocorrida no Mariparque, em Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande. O incidente aconteceu durante uma operação de trasfega de hipoclorito de sódio.

Segundo informações avançadas pela agência Lusa, a reação química ocorreu após um pequeno derrame de lixívia, quando o hipoclorito de sódio entrou em contacto com outra substância.

Ao início da tarde, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, João Lavos, explicou que uma das vítimas é o condutor do veículo que efetuava a trasfega do produto químico, enquanto as outras duas encontravam-se numa habitação contígua ao parque aquático.

"As vítimas foram estabilizadas e estamos a garantir as condições de segurança no local", afirmou o responsável.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Leiria, que em contacto com o 24notícias confirmou que "estão estáveis" e vão agora ser "observadas".

O alerta para a ocorrência foi dado às 9h45. No local estiveram mobilizados 14 operacionais, apoiados por cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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