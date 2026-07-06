Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, um homem de 29 anos sofreu ferimentos provocados por uma arma branca e foi transportado para o Hospital de Santo António.

Outro homem, de 25 anos, ficou ferido num pé depois de ter sido atropelado durante os desacatos, enquanto um terceiro, de 26 anos, foi agredido na face. Ambos foram encaminhados para o Hospital de São João.

Em causa esteve uma rixa entre dois grupos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.