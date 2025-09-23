Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Três membros da claque do Sporting "Juve Leo" foram detidos esta manhã pela Polícia Judiciária pelo ataque violento com cocktails molotov a adeptos do FC Porto, ocorrido a 10 de junho após um jogo de hóquei entre os dois clubes, avança a CNN Portugal.

Os detidos respondem por cinco homicídios qualificados na forma tentada, ofensas à integridade física, incêndio, roubo e detenção e uso de armas proibidas. Os crimes vitimaram os cinco ocupantes do carro atacado na zona da Alameda das Linhas de Torres, em Lisboa, que tiveram de receber assistência hospitalar.

A investigação foi conduzida pela secção de homicídios da PJ em articulação com o DIAP de Lisboa. Os três detidos juntam-se a outros três alegados cúmplices, apanhados logo no dia do crime enquanto assistiam a um jogo de futsal no Pavilhão João Rocha, e que ficaram em prisão preventiva após serem presentes ao juiz.

