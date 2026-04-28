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A detenção foi levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Albufeira do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, no âmbito de uma ação de fiscalização aleatória. No seguimento da intervenção, os militares desenvolveram diligências policiais que culminaram na realização de uma busca domiciliária.

Durante a operação, as autoridades apreenderam 256 doses de haxixe, 64 doses de cocaína, 29 doses de liamba, 304 comprimidos de ecstasy e 3,1 gramas de MDMA.

Foram ainda apreendidos quatro telemóveis, duas balanças de precisão, vários utensílios utilizados no corte e embalamento de droga e 1.170 euros em numerário.

Os suspeitos permanecem nas instalações da GNR e serão presentes amanhã, pelas 10h00, ao Tribunal Judicial de Albufeira, onde serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

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