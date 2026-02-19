Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu no decorrer da partida da Liga dos Campeões da UEFA, no Estádio da Luz, em Lisboa. Segundo a PSP, os agentes que se encontravam próximos de uma zona de concentração de adeptos afetos a um Grupo Organizado de Adeptos (GOA) do Sport Lisboa e Benfica foram abordados por um grupo de adeptos que solicitou auxílio.

As vítimas relataram ter sido agredidas momentos antes por adeptos do clube da casa, alegadamente por um dos elementos do grupo envergar uma camisola do Real Madrid.

Após diligências de investigação, a polícia confirmou a ocorrência e identificou os suspeitos, que foram intercetados e detidos. Foi ainda identificado um quarto homem, que se encontrava na posse da camisola alegadamente roubada.

Os três detidos foram conduzidos às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa e serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.

A PSP apelou a todos os adeptos para que adotem comportamentos cívicos e de fair play, em conformidade com os valores inerentes ao desporto.

