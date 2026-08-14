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O Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Subdestacamento Territorial da Charneca da Caparica, deteve, no dia 13 de agosto, um homem suspeito da prática de quatro roubos no concelho de Almada.

Os crimes terão ocorrido em três postos de abastecimento de combustível e numa farmácia, tendo sido cometido com recurso a uma arma de fogo. Durante uma ação de patrulhamento, os militares avistaram um motociclo semelhante ao que teria sido utilizado nos roubos e decidiram abordá-lo.

Depois de receber ordem de paragem, o condutor imobilizou o motociclo, mas o passageiro fugiu apeado. Um dos elementos da patrulha conseguiu intercetá-lo e detê-lo.

Na revista, os militares encontraram na posse do suspeito uma arma de ar comprimido, em forma de revólver, escondida na zona da virilha. Segundo a GNR, o objeto era semelhante ao que tinha sido visualizado em imagens recolhidas dos roubos.

As diligências policiais permitiram ainda apurar que o homem tinha uma pulseira eletrónica como medida de afastamento de uma vítima num processo de violência doméstica, medida que estaria a incumprir.

Com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Almada, a GNR reuniu ainda fundadas suspeitas de que o detido seria autor dos quatro roubos, juntamente com um segundo indivíduo que, até então, não tinha sido identificado.

No âmbito da investigação foram realizadas buscas domiciliárias em Corroios, no Seixal, que permitiram apreender seis munições de ar comprimido, dois capacetes de motociclo, dois telemóveis dos suspeitos, um motociclo, um x-ato e várias peças de indumentária.

Durante as diligências subsequentes, os militares apuraram o possível paradeiro de outro homem suspeito de ser coautor dos roubos. Uma patrulha deslocou-se ao local e procedeu à sua interceção e detenção.

Na sequência da detenção, foi apreendida a este segundo suspeito uma quantidade de 29 gramas de cannabis-resina. As diligências posteriores permitiram ainda associá-lo a outros 16 ilícitos, entre roubos, tentativas de roubo e furtos.

No decorrer da operação foi também abordada a namorada de um dos detidos, uma cidadã estrangeira que se encontrava em situação irregular em território nacional e em incumprimento de uma notificação de abandono voluntário. A mulher foi igualmente detida.

Os três detidos permanecem sob custódia da GNR e serão presentes a primeiro interrogatório judicial às 10h00 de 14 de agosto, nos Tribunais de Almada e do Seixal.

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