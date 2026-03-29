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De acordo com as autoridades, o principal suspeito foi intercetado no local após ter colocado um dispositivo composto por cerca de cinco litros de líquido, presumivelmente combustível, juntamente com um sistema de ignição, escreve o The Guardian.

O incidente ocorreu por volta das 03h30 locais de sábado (01h30 em Lisboa), a poucas ruas da emblemática zona dos Campos Elísios. Este domingo, os serviços de segurança franceses confirmaram a detenção de mais dois indivíduos no âmbito da mesma investigação.

Segundo a mesma fonte, o suspeito inicialmente detido encontrava-se acompanhado por outra pessoa, que estaria a captar imagens e vídeos com um telemóvel. Este segundo indivíduo terá fugido do local quando as autoridades chegaram.

O Ministério Público indicou, em comunicado, que os dois novos suspeitos foram colocados sob custódia policial na noite de sábado. Acrescentou ainda que a detenção do primeiro suspeito — um menor — foi prolongada.

Ao abrigo da legislação francesa, suspeitos em casos de terrorismo podem permanecer detidos até 96 horas, período que pode ser alargado mediante decisão judicial.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, admitiu que a tentativa de ataque poderá estar relacionada com o conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão. “Neste tipo de conflito, existem vários serviços iranianos que podem estar inclinados a realizar ações como estas através de intermediários”, afirmou.

Apesar disso, o governante sublinhou que se trata, para já, de uma suspeita relevante, cabendo à investigação apurar eventuais ligações concretas. A embaixada do Irão em França não reagiu às declarações.

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