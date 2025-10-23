Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O treinador principal dos Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, foi acusado de envolvimento numa operação ilegal de póquer ligada à Máfia, anunciaram as autoridades norte-americanas esta quinta-feira. Também o base dos Miami Heat, Terry Rozier, é um dos vários arguidos num caso distinto, mas relacionado, de apostas ilegais, avança a ABC News.

Billups, que cumpre a sua quinta época como treinador da equipa de Portland, foi detido no Oregon e deverá comparecer em tribunal ainda esta quinta-feira, segundo fontes próximas do processo.

De acordo com o procurador federal Joseph Nocella Jr., os jogos de póquer eram manipulados em favor dos organizadores, recorrendo a tecnologia avançada, incluindo máquinas de baralhar viciadas e sistemas de raios-X capazes de ler cartas viradas para baixo.

O FBI descreveu a operação como uma “mega-operação nacional”, que levou à acusação de 34 pessoas, entre as quais se encontram treinadores e jogadores atuais e antigos da NBA, além de 13 membros e associados da Máfia, revelou Christopher Raia, diretor adjunto do escritório do FBI em Nova Iorque.

Billups orientou os Trail Blazers na noite anterior à detenção, num jogo frente aos Minnesota Timberwolves, que terminou com uma derrota.

Antiga estrela da NBA e campeão pelos Detroit Pistons em 2004, Billups foi cinco vezes All-Star e eleito MVP nas finais desse ano. Terminou a carreira em 2014, após 17 temporadas na liga, com médias de 15,2 pontos e 5,4 assistências por jogo.

Num caso separado, Terry Rozier e o ex-jogador e treinador assistente dos Cleveland Cavaliers, Damon Jones, foram acusados de partilhar informação privilegiada com um grupo de apostadores. Estes teriam usado os dados para efetuar apostas ilegais, violando regulamentos que proíbem o uso de informação não pública.

A acusação cita um episódio de 23 de março de 2023, quando Rozier, então nos Charlotte Hornets, terá avisado um cúmplice de que abandonaria um jogo mais cedo, alegando lesão. Os cúmplices terão apostado 200 mil dólares em que Rozier ficaria abaixo das suas médias estatísticas, o que acabou por acontecer.

As autoridades detiveram mais de 30 pessoas no âmbito destes dois processos considerados “históricos”, anunciou o diretor do FBI, Kash Patel.

Rozier, atualmente na sua 11.ª época na NBA, não participou no jogo inaugural dos Miami Heat, devido a uma lesão muscular.