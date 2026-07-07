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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve, na segunda-feira, em Vila Real de Santo António, um homem de 29 anos suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças sobre uma criança de 12 anos.
Segundo a PJ, os factos ocorreram em contexto de educação desportiva orientada pelo suspeito, que terá aproveitado a posição de ascendente e confiança que detinha para partilhar, por via eletrónica, imagens e vídeos de exibição do próprio em atos sexuais. No decurso da investigação, foi possível identificar outras vítimas.
As diligências realizadas pela Polícia Judiciária permitiram recolher elementos de prova que sustentaram a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito.
Durante a busca domiciliária, foram apreendidos elementos considerados relevantes para a investigação. A PJ suspeita ainda da existência de outras crianças vítimas dos atos alegadamente praticados pelo suspeito, que exercia funções de treinador.
O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
O inquérito é dirigido pelo DIAP de Vila Real de Santo António.
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